SUUR EESTI DISAINITÄHESTIK | Pärlid Eesti disainiajaloost, mida igaüks teada võiks

Derelict pöördub ajaloo juurte juurde modernsel uuskasutuslikul moel – läbi kaasagse ja kvaliteetse mööbli, mis on valmistatud huvitava looga vanast mahakantud materjalist.

Derelict otsis ühendusvõimalusi taaskasutatava ja täiesti uue materjali vahel – muutes vaid aine vormi, antakse algmaterjalile peaaegu lõputu elutsükkel. Seel on hästi tasakaalustatud segu robustsusest, timmitud detailidest ja funktsionaalsusest.

Viljandi ajaloolist nime Fellin kandev mööbel pakkus peaaegu kõike, mida elu- ja magamistoa sisustamiseks on vaja: kapid, riiulid, töölaud, diivan, voodipesukapp, diivanilaud. Mööblit luues oli silme ees noor inimene ja suhteliselt väike ruum, mille funktsiooni pidi vastavalt vajadusele mugavalt muuta saama. Eesmärk oli luua mööblikomplekt, mida saab kombineerida ja lihtsalt ümber paigutada. Lisaks sooviti lahendada väikestele ruumidele tüüpilist panipaikade nappuse probleemi näiteks sellega, et voodi lahtine allosa toimis riiulina, kapi külgedel olid nagid vihmast märgade riiete riputamiseks, riiulitele sai lisada veel vaheriiuleid jne

Helle ja Taevo Gans on Eesti disainimaastikul märkimisväärselt silmatorkav paar, kes on tõestanud end iseseisvate loojatena, ent teostanud ka jõulisi ühistööna valminud projekte. Nad on alates 1960. aastate teisest poolest olnud aktiivsed osalised disaini ja sisearhitektuuri protsesside ja praktikate muutusterohkes sündmustikus, loonud reeglina modernistlikus võtmes sisekujunduslahendusi paljudele olulistele arhitektuuriobjektidele ning edukalt kohanenud 1990. aastate algul muutunud loometingimustega taasiseseisvunud Eestis.