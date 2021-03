EESTI DISAINITÄHESTIK | G nagu Helle ja Taevo Gans

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumisse on sisse seatud seni mahukaim Eesti disaini püsiväljapanek “Sissejuhatus Eesti disaini”, mis on omamoodi Eesti disaini aabitsaks. Kuigi piirangute tõttu hetkel näitust külastada ei saa, tasub pikisilmi näituseasutuste avanemist oodata. Näitusega seoses toome ka moodnekodu.ee lugejani Eesti disaini sissejuhatava “kursuse”, kus ei saa selgeks mitte ainult Eesti disaini ABC vaid ka XYZ.

Helle ja Taevo Gans on Eesti disainimaastikul märkimisväärselt silmatorkav paar, kes on tõestanud end iseseisvate loojatena, ent teostanud ka jõulisi ühistööna valminud projekte. Nad on alates 1960. aastate teisest poolest olnud aktiivsed osalised disaini ja sisearhitektuuri protsesside ja praktikate muutusterohkes sündmustikus, loonud reeglina modernistlikus võtmes sisekujunduslahendusi paljudele olulistele arhitektuuriobjektidele ning edukalt kohanenud 1990. aastate algul muutunud loometingimustega taasiseseisvunud Eestis.