EESTI DISAINITÄHESTIK | I nagu disainibüroo Iseasi

ETDM-s on praegu avatud seni mahukaim Eesti disaini püsiväljapanek “Sissejuhatus Eesti disaini”, mis on omamoodi Eesti disaini aabitsaks. Muuseumi kolmanda korruse näitusesaalis näeb ligi 500 eset, kavandit või fotot enam kui 200 disainerilt või ettevõttelt möödunud sajandi algusest tänaseni, mis on eri aegadel ja põhjustel siinset disainipilti kujundanud olgu siis rakenduskunsti, tööstuskunsti või disaini nime all. Näitusega seoses toome ka lugejani Eesti disaini sissejuhatava “kursuse”, kus ei saa selgeks mitte ainult Eesti disaini ABC vaid ka XYZ.

I nagu Iseasi

Iseasi disainibüroo on Eesti disainimaastikul üks eripalgelisemaid, pakkudes mitmekülgset disainiteenust ning keskedudes erialasele konsultatsioonile, tootedisainile ja tootearendusele. Büroo kompetentsi keskmeks on tööstusdisain, kuid olemasolev ekspertiis lubab tegutseda oluliselt laiemal ja kaasaegsemalt skaalal. Selle aluseks on tugev disainimeetodite tundmine ja võime mõista nii potentsiaalset kasutajat kui kliente.

Iseasi meeskonna moodustavad kuus disainerit eesotsas Martin Pärnaga. Tema kõrval töötavad erineva pikaajalise kogemuse ja ekspertiisiga Sven Sõrmus, Edina Dufala-Pärn, Pent Talvet, Kaspar Torn ja Janno Nõu.

Disainibüroo Iseasi on täiendanud siinset disainipilti väga erinevates valdkondades. Kogenud disaineritega 2010. aastal loodud büroo ampluaa ulatub meditsiiniseadmest mööblini, elektroonikast puitmaja arhitektuurini ja tuulegeneraatorist töökeskkondade väljatöötamiseni.