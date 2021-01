EESTI DISAINITÄHESTIK | D nagu Derelicti mööbel

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis näeb praegu seni mahukaimat Eesti disaini püsiväljapanekut “Sissejuhatus Eesti disaini”, mis on omamoodi Eesti disaini aabitsaks. Muuseumi kolmanda korruse näitusesaalis näeb ligi 500 eset, kavandit või fotot enam kui 200 disainerilt või ettevõttelt möödunud sajandi algusest tänaseni, mis on eri aegadel ja põhjustel siinset disainipilti kujundanud olgu siis rakenduskunsti, tööstuskunsti või disaini nime all. Näitusega seoses toome ka lugejani Eesti disaini sissejuhatava “kursuse”, kus ei saa selgeks mitte ainult Eesti disaini ABC vaid ka XYZ.

D — Derelict *

Derelict Furniture on Eesti disainibränd, mille taga seisavad Tõnis Kalve ja Ahti Grünberg ning mis pälvis parima eseme disaini eest 2013. aastal Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia, ent mille tootmine lõppes aastal 2016.

Derelict pöördub ajaloo juurte juurde modernsel uuskasutuslikul moel – läbi kaasagse ja kvaliteetse mööbli, mis on valmistatud huvitava looga vanast mahakantud materjalist.

Selleks võib olla Tallinna Hipodroomi puit-terrass või RMK radade-äärse lagunenud metsamaja materjal, millest ka muuseumi püsikollektsiooni kuuluvad tooted on valminud. Sari koosneb kümnekonnast mööbliesemest, mille hulka kuuluvad toolid, lauad, pingid ja pukid. Disainerite duo läheneb materjalile sanitari võtetega. Mööbli materjaliks on tööstusjäägid ja lagunenud või lammutatud hoonetest pärit puit. Töötuslike võtetega töödeldakse leidmaterjal ümber ja sellest saab algmaterjal uutele toodetele. Mahuka istmealuse sahtliga tugitool Shut Up on valmistatud Tallinna Hipodroomi sõjaeelse terrassi puidust. Baaripuki Skyscraper materjaliks on RMK Pärnu piirkonnast leitud lagunenud metsamaja detailid. Kohvilaud Grab a Goat ja Rabbit Pit ning söögilaud Big Mama on valmistatud Venemaalt leitud transpordimaterjalist.