EESTI DISAINITÄHESTIK | F nagu Fellini mööbel

Kütt on meenutanud, et esialgu oli tal kavas nõu küsida ning võtta tootmisesse vaid paar mööblieset. Lumepall läks aga kiiresti veerema, noortel disaineritel oli häid ideid palju ja tulemuseks oli ambitsioonikas projekt: toota esialgu 16-esemeline mööblikollektsioon ning viia see rahvusvahelisele turule. “Mõne aastaga sai loodud 22 esemest koosnev mööbliseeria. Töömaht oli muljetavaldav — eskiisid, joonised, mudelid, prototüübid, kodulehe loomine, trükised, messid nii Eestis kui välismaal. Appi sai kutsutud ka disainer Sirli Ehari. Sixten Heidmets meenutab, et lisaks oli ta samaaegselt seotud paljude projektiga ning muuhulgas töötas ta õppejõuna mitmes ülikoolis. "Paralleelselt panustasin ka SmartPosti pakiautomaatide väljatöötamisse ning Fellin Furniture ellukutsujat Arno Kütti tunneme täna tuntud tehnoloogiaettevõte Cleveron asutajana.”