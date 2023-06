EESTI DISAINITÄHESTIK | V nagu Kangur Veskaru

Moodsust rõhutati ja hinnati Veskaru puhul just muuseumilikuks peetava rahvusliku taustal ja võrdluses, milleks neil samuti võimekus oli. Eelkõige hinnati aga nende uute ja kaasaegsete tehnikate rakendamist, laiemalt tutvustamist ja julgust faktuuride kasutamisel, värvivalikutes ja kombinatsioonides.

1930. aastate lõpuks oli Kangur Veskaru üks silmapaistvamaid siinse tekstiilivaldkonna arendajaid. Põhitoodangu kõrval teostati tellimustöid. Nende seas oli nii tekstiile kunstnike kavandite järgi, kui ka sisustusteksiile - kõik need andsid tunnitust suurepärasest tehnilisest võimekusest. Üheks tuntumaks Veskarus valminud teoseks on 1937. aasta Pariisi maailmanäitusel eksponeeritud ja seal kuldrahaga premeeritud Karin Lutsu kavandatud gobelään. Pariisi maailmanäituses nähti ka laiemat mõju Veskaru toodangule. Tallinnas eksponeeriti seda vaipa 1939. aastal Kunstihoones toimunud kodusisustusele keskendunud näitusel mööblitööstusega Massoprodukt, mille pehmemööbli juureski oli valdavalt kasutusel Veskarus toodetud kangad. See oli kindlasti olulise tähtsusega ettevõtte jaoks laiemalt. Suure näitusepinna saalid olid sisustatud Veskarus valminud vaipade, patjade, kardinate ja muude tekstiilidega. Mööblivabriku kõrval tehti koostööd ka raadiotehaste RET ja AREga, tootes kangaid nende raadiomudelitele.