EESTI DISAINITÄHESTIK | L nagu Tarmo Luisk

Foto: Tarmo Luisu Toila lambiseeria (tootja 4ROOM) on uhke oma pika ajaloo üle. 4ROOMi eelkäija Estoplast valgustas 70ndatel poole maailma kodudest Toila mudelite eelkäijatega. Materjalid ning tootmine on tänaseks kaasajastatud, kuid Toila ajatu vorm vaatab tagasi varasematele vallutustele.

Tema loomingu keskmes on lihtsa joonega valgustid, mis sobivad ühtemoodi hästi nii kodusesse kui ka avalikku interjööri. Luisu loomingut iseloomustab heale disainile kohaselt lihtsuse ja nutikuse kompromiss. Alati on tema tööde juures lõpptulemusena täheldatav detailsest täpsusest väljakasvanud elementaarsus.

Luisk on töötanud välja tootesarju paljudele ettevõtetele. Alustanud juba tudengina1993. aastal valgustite loomisega AS Rinaldole, kujundas ta oma esimese valgustiseeria Basic (1997), millest kujunes jõuline tähis Eesti uuemas disainis ja see on eksponeeritud ka ETDMi püsinäitusel.

Tarmo Luisk (1970) on kindlasti eesti kaasaegsetest tootedisaineritest üks nimekamaid. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisainerina 1996. aastal ning sellest alates tegelenud pidevalt oma valitud erialaga. Oma esimese valgusti tegi ta tegelikult juba keskkooli lõputööna, järgmised valmisid ülikoolis. Kokku on ta tänaseks disaininud üle 100 valgusti.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on praegu avatud seni mahukaim Eesti disaini püsiväljapanek “Sissejuhatus Eesti disaini”, mis on omamoodi Eesti disaini aabitsaks. Muuseumi kolmanda korruse näitusesaalis näeb ligi 500 eset, kavandit või fotot enam kui 200 disainerilt või ettevõttelt möödunud sajandi algusest tänaseni, mis on eri aegadel ja põhjustel siinset disainipilti kujundanud olgu siis rakenduskunsti, tööstuskunsti või disaini nime all. Näitusega seoses toome ka lugejani Eesti disaini sissejuhatava “kursuse”, kus ei saa selgeks mitte ainult Eesti disaini ABC vaid ka XYZ.





Luisk on olnud alati kindla tegijana osa eesti disaini esindavatest ekspositsioonidest mitmel pool Euroopas. Parallelselt tööstustoodangu väljatöötamisega tegeleb Luisk järjekindlalt ka nö vabaloominguga. Ta väljub regulaarselt tootefookusest,eemaldub argipäevavajadustest ning lubab endale kapriisi luua asju eelkõige ideest, mitte funktsioonist lähtuvalt ja koondab valiku neist temaatilistele isiknäitustele. Tellija ootustele vastamise asemel teeb ja näitab Luisk asju, mida “poest osta ei saa” ja mida muidu ei teeks. Need on ideedele keskendunud väljendused, mis kooruvad välja igapäevasituatsioonidest ja saavad Luisule omases humoorikas iroonilises võtmes reeglina veidi nihestatud argiesemete vormi. Samas on see on spetsiifiline osa tema tööprotsessist, kus osa näitusele kanaliseeritud ideedest leiavad edasi tee toodetesse. Ja selle käigus sünnivad omakorda edasised mõtted uutele töödele.

Foto: Põrandavalgusti Kraana loomise eesmärgiks oli leida mobiilne valgus paljude reguleerimisvõimalustega. Loominguline sütitus tuligi päris kraanast.





Foto: Tarmo Luisu valgustid sarjast “Universal” on ajatu ja kergelt industriaalse moega.





Ehkki Tarmo Luisk on ennekõike tuntud valgustidisainerina, on ta loonud ka mööblit ja teisi tarbeesemeid. Ta on mitmekordne disainiauhinna Bruno laureaat ning disainerile pisut ebatüüpiliselt teinud mitmeid isikunäitusi ja osalenud ka paljudel Eesti disaini väljapanekutel nii Eestis kui ka välismaal.

Foto: Brunoga auhinnatud töö töö nimi "What?" ("mis?" ingl. k) on kõige otsesemalt tuletatud riidepuust. "Vaatasin riidepuu küljes olevat metallkonksu ja see meenutas oma kujul täpselt küsimärki. Ja sealt ta siis tuligi: mis mõttes ehk “What?”,“ on ta ise selle saamisloo kohta rääkinud.





Lisaks püsiekspositsioonis eksponeeritud Basic valgustile on ETDM-s 23. jaanuarini avatud Tarmo Luisu isikunäitus „Vähem on vähem“, mis on kantud ületarbimise, majanduskasvu ja rohepöörde vastuoludest.