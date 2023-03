EESTI DISAINITÄHESTIK | T nagu Tarbeklaas

Kui kümmekond aastat tagasi Tarbeklaasi toodangut kui märki kunagistest piiratud tarbimisvalikutest vaikselt kodustelt riiulitelt veel minema toimetati, on täna iga toote juures märkimisväärne hinnasedel ja müügitehingute rohkus ei rauge.

Tarbeklaasil on olnud Eesti klaasi- ja disainiajaloos keskne ja mõjukas roll mitme kümnendi vältel. Siin kujundatu ja toodetu määras alates nõukogude aja algusest paljuski koduse argikeskkonna. Tarbeklaas loodi Eestis suurte muutuste ajal 1941. aastal, tuginedes suuresti 1934. aastal asutatud Johannes Lorupi natsionaliseeritud ettevõtetele. Samaks jäid asukoht ja mitmed töötajad. Nagu mitmel pool mujal, töötati ka Tarbeklaasis esialgu varasemate, sõjaeelsest ajast pärinevate vormide ja mudelitega. Lisaks olid kasutusel mitmeid üleliidulistest tootekataloogidest kujundused, milleks olid nii massiivsed lõiketehnikas dekoreeritud vormides või klassikalised lihtsa dekooriga esemetüübid. Mõistagi kujunes see probleemiks kunstnikele, kelle jaoks tähendas see vähese kaasamise kõrval muuhulgas takistust loomingulisele panusele laiemalt.