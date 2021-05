APPI, me ostsime maja | Esimene korrus enne ja pärast renoveerimist

Teha on veel pööningukorrus, kuhu on plaan rajada endale tööruum ja külalistele väike magamistuba. Pööningu soojustamisest kirjutasin lähemalt SIIN. Pööningule on veetud juba ka küttetorud ja ostetud radikad, mis ühendatakse õhk-vesi soojuspumba boileriga kohe, kui viimistlustööd on tehtud. Aga kuna praegu on ilmad ilusad, siis käib suurem töö õues — sinna on vaja ehitada terrass, pooleli on lõkkeplats ja kõnniteede paigaldamine. Eelmine aasta näitas murul kõige rohkem koormust saavad kohad ära ja kuna aias kaevates tuli välja ka meeletu hunnik kive, siis tekkis mõte need kõnniteede juures ära kasutada.