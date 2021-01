APPI, me ostsime maja | Kuidas soojustada pööningut, kus ruumi on vähe?

Nagu vana maja ostmisel tavaks, tuli siingi ette üllatusi. Lae ja seinavooderduse eemaldamisel selgus, et majal on peal lausa kolm katust — välimine katusekate on trapetsplekist, mille alt on näha et on paigaldatud aurutõke ja korralik roovitus, selle all peidab end ajalooline valtsplekk-katus, mis on omakorda pandud sindelkatusele (lipplaast) tollise roovitusega. Sarikad, pennid ning kogu katuse tool on tapitud kalibreerimata puidust, ehk teisisõnu ühtegi samasugust lauda, prussi või palki ei ole, ning nende vahed on ka kõik erinevad.