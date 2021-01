APPI, me ostsime maja | Magamistuba on peale mitut ületapeetimist lõpuks valmis!

Sada aastat vana uks jäi kasutusse ja sai uue värvikihi, samuti sai viimisletud tsaariagne ahi antiikrohviga. Eelnevalt oli see värvitud ja võib-olla oleks piisanud üle värvimisest, aga kooruvatelt kohtadelt värvi eemaldades on lihtne nii hoogu sattuda, et lõpuks saab kogu värv maha võetud ja seda ebatasast õudust nähes oli selge, et parem oleks see siiski seguga siledaks tasandada ja krohvi teed minna. Algul oli hirm, et ehk valge krohv määrdub, aga magamistoas ei ohusta seda eriti miski ja alati on variant ka liivapaberiga määrdunud kohad maha lihvida, kui neid peaks tulevikus mingil põhjusel tekkima.