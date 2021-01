APPI, me ostsime maja | Lõpusirgel elutuba ja ise tehtud “sektsioonkapp”

Arvatavasti on see ka paljude teiste vanade puitmajade eripära, et majad on alt laiemad ja ülalt kitsamad. Kui vanad tapeedikihid, roovitus, soome papp ja eelmise sajandi tuuletõkkeplaat said eemaldatud, sain loodiga pinnanihkeid kaardistada. Korraks hakkasin kahetsema et nii viltus seintelt mingigi 3 sentimeetrise tasapinna eemaldasin, sest üks levinuim variant oleks ju näiteks roovitada ja OSB või kipsplaadiga kõik seinad üle vooderdada, mis oleks veel lisanud oma 3,5 sentimeetrit juurde ja sealt edasi viimistleda. Otsustasin ajastutruu teed pidi minna ning väikese uurimistöö käigus sai ka valitud seinte viimistlus - lubikrohv ühekihilisele roomatile ja ühte seina puitvooder roovitusele. Kuna kamin on valge antiikkrohviga viimistletud, siis lubikrohvile läks ka valge lubivärv ja puitvoodrile valge õlibaasil lasuurvärv. Kuna betoonpõrand oli eelnevalt juba valatud koos juhtmetega, sai nad seinal õigesse kohta välja toodud kas roomati alt või puitvoodri tagant. Roomati kinnitamisel kulus ligi 10000 klambrit ja lubikrohvi pea kaks korda rohkem, kui algselt kalkuleerisin. Arvatavasti tänu sellele, et palkide vahed said enne suuremat krohvimist ilusasti ülekrohvitud ja liiga ebatasased süvendid krohviga plommitud. Lubikrohvimisest saab lugeda põhjalikumalt ühest varasemast positusest, mis asub SIIN.