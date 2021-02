APPI, me ostsime maja | Neli kuud oodatud garderoob sai lõpuks paika

Uurisime erinevaid garderoobivariante, aga kuna pidime eelarves püsima ja suurimaks kuluallikaks on hetkel ikkagi pööningukorruse väljaehitamine, siis tuli teha kompromiss soodsa ja praktilise vahel. Elukaaslane tahtis hirmsasti IKEA garderoobi, sest hind sobis ja valikus oli tohutult palju erinevaid sahtleid, korve ja muid vidinaid, mille asukohta on ka hiljem vastavalt vajadusele hiljem lihtne muuta ning lisavidinaid juurde osta. Kui teoorias on kõik lihtne, et telli vajalikud detailid ära, mine kaubale seitsme päeva pärast järgi ja pane kapp kokku, siis tegelikkuses sai kogu komplekti kokkupanekust kuudepikkune peavalu. Asju lihtsalt ei olnud saada! Meile sobivas mõõdus karkassi (PAX) ei olnud lihtsalt kuid laos saadaval ja kui teavitus ka lõpuks paar kuud hiljem meilile tuli, et kaup on lõpuks lattu saabunud, siis oli see pool tundi peale e-maili laekumist juba läbi müüdud. Peale kolme kuud karkassile mõtlemist otsustasime lõpuks plaanitud valge raami asemel tumepruuni osta, aga sedagi ei olnud kohe võtta. Kui see lõpuks ühel hetkel tuli, ei olnud saada jälle halli värvi Grimo uksi ja pidime ostma valged uksed, mida me üldse ei tahtnud. Ja päev peale valgete uste ostmist tulid nagu imeväel lattu ka hallid uksed, mille otsustasime ära tellida ja valged tagastada. Muidugi ei olnud saadaval ka igas suuruses sahtleid ja isegi mtite kõige lihtsamaid riiuleid ja kogu see ooper käis ikka korralikult närvidele. Kogu see olukord meenutas nõukogude aega ja ilusat unistust sektsioonkapist, mida tuli sada aastat oodata. Nüüd seda blogipostitust kirjutades on muidugi kõik tooted iroonilisel kombel e-poes olemas. Ilmselt sattus meie plaan lihtsalt halvale ajale. Kui poest kinnitati meile, et tegu on pandeemiaga seotud tootmis- ja tarneraskustega, siis tegelikult meenub, et ka koroonaeelsel ajastul ei olnud samuti kõiki IKEA kodukal leiduvaid tooteid saadaval — köögimööbli juurde mõeldud segisti oli järsku toomisest maha läinud ning ühte puuduvat valgustit tuli mööda Soomet taga ajada, et komplekt kokku saada. Hetkel ootan köögimööbli jaoks ühtesid uksi lootusetult juba nädalaid ja pole õrna aimugi kas need saabuvad homme või alles jaanipäeval.