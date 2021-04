APPI, me ostsime maja | Kuidas rajada köök täiesti võimatusse ruumi — pildid enne ja pärast

Alguses ei olnud me üldse kindlad, mida sellise pikliku kujuga ja ebapraktilise ruumiga teha — seal oli kokku 5 ust ja ruumi pikemad seinad on täies ulatuses ühtlasi ka soojamüürid. See tähendas, et köögimööbli paigaldamiseks pidi ühes seinas soojamüüri funktsiooni ära kaotama. Paljud sõbrad ja nõuandjad, kes meid peale maja ostu külastasid, ei kujutanud küll ette, kuidas nii kitsasse ruumi üldse köögimööblit saab paigaldada ja soovitasid ühe seina siiski maha võtta ja köögi elutoaga ühendada. Seina eemaldamisega oleks aga kaasnenud ka ilusate tsaariagsete ahjude lammutamine, kuid meil oli kindel soov need siiski säilitada.

Niisiis tuli võtta vastu väljakutse rajada peaaegu võimatusse ruumi köök. Elutoa poolsesse seina planeerisime köögimööbli ning soojamüüri probleem sai lahenduse nii, et elutoas asuv ahi ehitati ümber kaminaks ning soojamüüride lõõrid said kinni müüritud. Magamistoa poolsesse seina panime metallriiulid ning alles jäi ka vajadusel ahju kütmise võimalus, kuid tänu vesipõrandaküttele ei ole me ahju eriti kasutanud. Oluline oli see remondi algfaasis, kus küte veel ei töötanud, kuid sooja oli vaja saada. Selle ahju remontimisel pani pottsepp ka ühe lõõri kinni, ning köögi sein eriti soojaks ei lähegi — pigem kütab ahi magamistuba ja vannituba ning on vajadusel heaks lisakütteks mõnes ekstreemolukorras, kui peaks juhtuma, et õhk-vesi küte otsad annab või mõni rike peaks tekkima.