Enamik külmkapiomanikke oskab hinnata mahukat sügavkülmasahtlit, kuhu suvel seeni, marju, juurvilju ja muud head-paremat koguda. Kas aga teadsid, et ka sügavkülma panduna on toiduainetel oma „parim enne“ ning köögiviljade puhul on see imelühike - kõigest 4-5 kuud! Siit leiad nimekirja levinumatest toiduainetest koos keskmise säilivusajaga.