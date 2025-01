FOTOD | Kunstnikepaari värvikas korteris püüavad pilku eri kultuuridest pärit esemed ja eklektiline disain

Puunikerdustega Maroko uksest pääseb suurde Berliner Zimmer’isse (sisehoovi suunatud nurgatuba) ning sealt edasi Kasia ja Payami magamistuppa. Payam räägib, et kui uks on suletud, ei saa külalised mõnikord arugi, et tegu on uksega. „See ei lähe siinse keskkonnaga kokku. Traditsiooniline Maroko uks 19. sajandi majas – see peab olema kas skulptuur või seinadekoratsioon,“ lisab ta.