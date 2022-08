Häid nippe maitsetaimede kasvatamiseks ja säilitamiseks

Lehti, õisi jm rohtseid osi lõigatakse taimelt varahommikul, kohe, kui taimed on kastest kuivanud. Päikeseliste päevade järel on väärtuslike toimeainete sisaldus kõige suurem. Lehi kogutakse enne õitsemist, siis on need eriti aromaatsed. Saagi kogumisel ei tohi vigastada taime südamikku, et mitte pidurdada taimede edasist kasvu. Viljunud varsi kogutakse samuti hommikupoolikul ja enne, kui seemned varisevad. Juuri kogutakse sügisel või varakevadel.