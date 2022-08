Kuidas kujundada väikest kööki? Viis nutikat ideed, mille abil ruumi säästa

Laud röövib köögis palju ruumi ning tihti ei olegi isegi pisike ümmargune laud parimaks lahenduseks. Kitsas köögis on heaks ideeks kasutada kitsast baariletti, mille taha sättida paar istumispukki — eriti hea, kui need juhtuvad olema tagasihoidlikud ja õhulised.

Mida vähem on köögis pinda, seda kavalamat planeerimist vajavad panipaigad. Üks geniaalne võimalus on ülemisse ritta kavandada kaks rida kappe - nii mahub ära rohkem asju ja laes ei jää ka kapid kellelegi jalgu.

Pisike aknaga ruum võib esmapilgul jätta mulje, et köögimööblit ja tööpindu polegi võimalik kuskile mahutada. Lahenduseks on viia osa tööpinnast akna alla — mugav töökolmnurk ja piisav tööpind on tagatud. Boonuseks muidugi ka päevavalgus! Veel üks võimalus kasutada aknaalust ära, on sinna sisse seada istumiskoht. Nii võidad söögilaua arvelt kõvasti ruumi.