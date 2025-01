Viis levinud viga, mida panni käsitsedes tehakse ja mis selle eluiga kõvasti lühendavad

Hästi hooldatud potid, kastrulid ja pannid teenivad oma peret kaua ja väärikalt. Et kvaliteetsed köögitarbed on suhteliselt kallid ja just selle õige muretsemine võib paras peavalu olla, tasub pannidega hoolikalt ja austusväärselt ümber käia. Jagame nippe, millega oma truude abiliste eluiga oluliselt pikendada ja räägime levinumatest vigadest, mida nende käsitlemisel tehakse.