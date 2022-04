Kaheksa hoiatavat märki, et külmkapi eluiga hakkab lõppema

Külmik, mis on ajast ja arust, ei pruugi korralikult töötada. See tähendab, et toit ei säili värskena. (riknenud toit võib aga teadagi tervisemuresid tekitada) ja lisaks võib vana külmik tarbida rohkem energiat, mis kajastub ka elektriarvel. Siin on mõned ohumärgid, millele tähelepanu pöörata:

1. Kodenseerunud vesi. Korralikult töötav külmkapp ei tohiks kunagi "higistav" välja näha. Kondensatsioonivesi külmiku välispinnal tähendab, et külmik töötab liiga kõvasti. Kui kondensatsioonivesi on külmiku sees, on see märk valest sisetemperatuurist, mille vastu aitab mõnikord ka külmiku puhastamine või sulatamine. Kui sellest aga abi ei ole, siis võib see olla märk sellest, et külmiku eluiga on lõppemas.

2. Tuline mootor. Kui külmkapi mootor on pidevalt tuline, ei tasuks seda ignoreerida. Mootori temperatuurist saad aimu nii, et paned käe külmiku tagumisele küljele. See peaks olema leige. Kui tunned aga kuumust, on see halb märk ja tähendab, et külmiku taga olevate spiraalide isolatsiooniga on midagi korrast ära. Kui külmikul on veel teisigi vigu ja see on vana, on kokkuvõttes soodsam osta uus.

3. Toit läheb kiiresti riknema. Teine märk on see, et söök-jook muutub külmaks palju aeglasemini kui oleks normaalne. See tähendab seda, et külmik ei tööta korralikult, sest temperatuur on liialt kõrge või kõigub. Lisaks kasutab külmik tõenäoliselt rohkem energiat kui peaks. Niisiis maksad rohkem nii elektri kui ka toidu eest.

4. Jäine külmkapp. Kuigi külmik peab olema külm, ei tohiks see olla jäine. Kui avastad, et külmikust on saanud ühtäkki sügavkülm, siis proovi esmalt sulatamist. Kui sellega probleem ei kao, siis on aeg mõelda uue külmiku soetamise peale.

5. Külmik on liiga vana. Kui sellel on vanust kümme või rohkem aastat, hakkavad külmikul tõenäoliselt varsti esinema erinevad vead. Seetõttu oleks mõistlik soetada uus külmik. Vanemaid külmikuid on ka kallim remontida, sest varuosi on raskem saada või juhtub neil korraga mitu viga olema.