Köögidisainer jagab köögikujundamise praktilist õpetust

Käiguteed läbi mõelda

Minu vastus on alati, et köök on just selle pere nägu, kes seal kodus elab ja kööki kasutab. Ehk siis esimene punkt on aru saada oma pere toimetamistest ja mõelda natuke ka tuleviku suunas. Kui palju inimesi köögis toimetab? Kas alati on üks või on mõnikord mitu? Kui sageli on mitu ja mida nad koos teevad? Kui pere on harjunud koos kokkama, siis peaks jälgima, et igaühel oleks koht tegutsemiseks ja liikumine oleks sujuv. Kui keegi loputab valamu juures nõusid ja paneb neid masinasse - nõudepesumasina uks avatud -, siis mõni teine, kellel on vaja just külmkapist toitu võtta, saaks seda teha mugavalt. Seega on oluline käiguteed läbi mõelda.