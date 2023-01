Andree Raid: kinnisvaramüüjad, tulge maa peale tagasi!

Kuum elamispindade turg on jahtumas. Aktiivne tehingute tegemine on pärsitud, sest lähitulevikult ootame kõrgete küttearvete kõrvalt jätkuvat intressimäära tõusu ja tagasihoidlikku majanduslangust. Pessimistlikele meeleoludele vaatamata on elamispindade müügipoole peal hulk kinnisvaramüüjaid, kes pole veel aru saanud, et korterite hinnatõus sai juba kevadel pidurid peale.