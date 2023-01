„Nii pole varem tehtud!“ Kuidas valmis luksusliku autonoomse kodu interjöör?

Stockholmis asuva ettevõtte iOhouse disainmaja SPACE on maailma esimene luksuslik autonoomne kodu. Moodsa majakese saab liigutada kuhu iganes: mäeküljele, kauni järve kaldale, metsa või mere äärde. Maja arhitektiks on Jaan Tiidemann ning sisearhitektideks Kuup Disaini duo Kerli Lepp ja Riin Kärema. Just viimastelt uurimegi, kuidas nad transporditava väikemaja sisekujunduse lõid.