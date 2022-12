FOTOD │Kaunis põhjamaine kodu Käsmu külas ootab uut omanikku

Lahemaa rahvuspargis asuv Käsmu küla on tõeline pärl. Kunagi oli Käsmus merekool ning peaaegu igas kodus elas kapten või tüürimees, mistõttu hakati küla ka kaptenite külaks kutsuma. Täna on ta suviti matkajate, kirjanike ja kunstnike lemmikpaik ning talviti rahulik paradiis. Kinnisvara seal tihti ei liigu ning kodudesse saab pilgu sama harva heita. Kui just mõnda kohalikku ei tunne, kellele külla minna.