Oled otsustanud oma korteri üürile anda. Mida selleks tegema pead?

Valmista korter ette

Tegelikult ei ole vahet, kas hakkad esmakordselt korterit välja üürima või teed seda mitmendat korda – see tuleks enne piltide tegemist põhjalikult ära koristada ja üleliigsed asjad ära viia. Korter peab olema nii anonüümne kui võimalik, sest uus elanik tahab sellest ju oma näoga kodu teha.

Kui võimalik, tee ka väiksemat sorti remont: värvi mõned kulunud kohad seinal üle, paranda logisevad lingid ja tilkuvad kraanid. Võib-olla on mõistlik mõnes toas ka määrdunud tapeet välja vahetada.

Veendu, et kõik kodumasinad, mille plaanid korterisse sisse jätta, on töökorras.

Tee oma üüripinnast pildid või video

Kui korter on kenasti korras, võid sellest pildid teha. Mida ilusamad pildid saad, seda rohkem huvilisi tuleb.

Video on järjest populaarsem meedium ja me soovitame sul oma üüripinna reklaamimisel seda kasutada. Täitsa korraliku video saab teha ka nutitelefoniga, nii et professionaali abi ei lähegi vaja.

Määra üürihind

Kui meil oleks sulle siin üks hea valem anda, siis oleksime selle juba siia kirja pannud. Kuna tegureid on palju, on sellist valemit väga keeruline välja mõelda.

Kui kasutad oma korteri välja rentimisel maakleri teenust, oskab tema kindlasti üürihinna määramisel aidata. Kui mitte, vaata sarnaste korterite üürihindu mõnes portaalis. Võrdle samas piirkonnas, sama suure pinnaga, umbes samal korrusel ning samas seisukorras olevaid kortereid.

Kui pakkumisi on väga palju, on mõistlik hinnaga pisut-pisut allapoole tulla, et korter silma hakkaks.

Arvesta ka sellega, et potentsiaalsed üürnikud tahavad kindlasti nii suve- kui talveperioodi kommunaalarveid näha. Kui korteril on näiteks suured elektriarved, peaksid seda üüri hinna määramisel arvestama.

Pane kuulutus üles ja näita huvilistele üürikorter ette