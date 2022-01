ELEMENTMAJA EHITUS | Kopp sai maasse ja vundament valmis

Seejärel algas soojustuse paigaldamine. Horisontaalne soojustuskiht pinnase sees on oluline seetõttu, et see ei lase külmal vundamendi alla pääseda vähendades külmakerkeohtu. Meie vundamendi projekteerijad on soojustuseks valinud erinevate tugevusastmetega EPS plaadid.

Ehitusfoorumi püsilugejana tean, et laias laastus on kaks koolkonda – ühed EPSi ja teised XPSi pooldajad – ja et kumbki pool arvab, et tema eelistatud materjal on parim ja teine ei kõlba suurt millekski. Mõlema materjali puhul on tegemist polüstüreeniga, erinevus seisneb materjali struktuuris (EPS on vahtpolüstüreen; XPS on kärgpolüstüreen), tugevusastmetes ja niiskuse imavuses. Ja vastavalt pinnase ja projekti eripäradele on kindlasti mõlemal materjalil oma kindel koht. Vundamendi projekteerijat antud teemal veidi pinnides tunnistas ta, et kuigi XPS’i niiskusimavuse ja kandevõime näitajad on paremad kui EPS200-l, õigustab XPS end pigem suuremate koormuste puhul ja näiteks keldriseina soojustusena. Vett juhtivale tihendatud killustikalusele rajatud puitkarkassmaja puhul, nagu meil, ei tohiks reaalselt tekkida olukorda, kus toimuks pikaajaline plaadi märgumine. Teine positiivne külg – tänu EPS200 kasutamisele saavutati projektis soojusjuhtivuse näitajaks 0,1 W/m²K.