ELEMENTMAJA EHITUS | Miks me suure perekorteri asemel maja kasuks otsustasime ja kuidas unistused paberile said?

Ma pean oma arhitektidele tunnustuseks ütlema, et nad on juba algusest peale arvestanud ette antud eelarvega ja nuputanud kuidas pakkuda sellised lahendusi, mis tagaksid eelarves püsimise. Ajas veidi närvi küll, et miks ei võiks seda või teist seina pikemaks venitada kui sahvris või duširuumis ruutmeetreid väheks jääb. See aga oleks paigast löönud kogu ruumimahu ja poleks olnud kuigi mõistlik. Nii et müts maha meie ohjes hoidmise eest!

Ei saa öelda, et see aeg ilma kõhklusteta möödunud oleks. Eskiise läbi töötades tabasin end tihti mõttelt, et see või too võiks olla TÄPSELT samamoodi kui praegu. Aga milleks meile siis kogu see majaehituse jama?! Pole me kumbki abikaasaga nui-neljaks-ma-pean-oma-majas-elama inimese tüüpi. Annan endale aru, et alles aastate pärast saan viimasele küsimusele adekvaatselt vastata — et kas plaanitav elumuutus tasus ikka ettevõtmist. Etteruttavalt tean öelda, et säärane tunnete virr-varr, lõputu sõit emotsioonide Ameerika mägedel, on siiani kogu majaehitusprotsessi puhul lahutamatu osa.