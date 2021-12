ELEMENTMAJA EHITUS | Kuudepikkusest ootamisest ja vana suvila lammutamisest

Ka maja küttesüsteemi osas olime jõudnud mitu korda ümber mõelda. Konsulteerides ekspertidega ja võrreldes hinnapakkumisi tundus siiski, et maaküte on kõige mõistlikum valik. Meie savine pinnas valmistab kindlasti peavalu vundamendi tegijale, maakütte kontuuri paigaldamiseks on aga see ideaalne. Olime enne pigem õhk-vesi soojuspumba poolt, eeldades, et see on maaküttest tunduvalt soodsam ja uskudes, et meie krundile maakütte kontuur ei mahu. Selgus, et hinnavahe on aastatega muutunud olematuks ja et vajadusel paigaldatakse kontuuri ka kahes kihis. Maakütte pump ise on aga tunduvalt töökindlam ja hooldusvabam.

Esimene ja raskem otsus tuli teha teemal “millises valmidusastmes maja valida?” — kas rare, medium või well done? Osad elementmajade tootjad pakuvad ainult elemente ja nende püstitust, mille tulemuseks on “väljast valmis” majakarp. Teised jälle pakuvad kõiki töid kuni “võtmed kätte” lahenduseni. Viimane variant on tellija jaoks kõige riskivabam, aga loomulikult ka kõige kallim. Eelarves püsimiseks pidime välja selgitama tootja, kes pakuks kvaliteetseimat ja soodsaimat “väljast valmis” varianti. Ja edaspidiste tööde jaoks tuli tuttavate abiga leida töökas, kohusetundlik ja suurepäraste oskustega ehitusbrigaad.

Nüüd oli pall taas arhitektide käes, et projekti lahti kirjutada ja eriosadega tegelda. Mis andis mulle aega kooskõlastatud projektiga uuele hinnapakkumiste ringile minna. Eelkõige selleks, et välja selgitada kas esmane hinnapakkumine oli mõistlik.

Õnneks tuli ka välja, et Viimsi ametnikud ei olegi nii ebamõistlikud kui igasugu asjapulgad hoiatasid. Kui arhitektid lõpuks eskiisprojektiga valda jõudsid, saime ilma suurema draamata ametnikelt eelkooskõlastuse. Kaks täiskorrust, katusekalle, kõik sobis ja läks läbi, kuna ka valla arhitekt tõdes, et antud piirkonna olemasolevaid hooneid ei saa arhitektuursete lahenduste aluseks võtta. Niisiis oleme oma piirkonna trendsetterid tulevastele suvilate asemele kerkivatele eramutele.

Reaalsus on see, et väga vähe sõltub kogu protsessi juures meie innust ja plaanidest. Samas on ka hea rohkem kaaluda ja mõelda. Ja kindel võib olla selles, et meie kodust saab küll üks kõige paremini planeeritud maja — piisavalt kaua oleme selle otsas ideetasandil haudunud.

Üheksa korda projekteeri, üks kord ehita

Enne ehitusloa taotluse valda esitamist saime veel korra arhitektidega Woodforti tehases kokku, et hinnapakkumist arutada ja projekt veel viimast korda üle vaadata. Paar detaili vajas täpsustamist — näiteks otsustasime, et tahame garaaži ehitada mitte elementidest vaid vähe prostamast materjalist ja teha seda teises etapis, veidi hiljem. Samuti tahtsime projektil muuta seni klaasiga lahendatud rõdupiirde — soovisime, et see oleks fassaadiga sobivast puidust.

Üllatuslikult selgus, et arhitekt on fassaadilauad joonistanud jooksma vertikaalselt, mitte horisontaalselt. Mulle ei hakanud see joonisel üldse silma ja tuli välja, et olen maja välisilme suhtes üllatavalt ükskõikne olnud. Ehituslikult aga tähendanuks see seda, et fassaadi laudist oleks töömehed pidanud ehitusplatsil paigaldama hakkama. Palusime arhitektil lauad horisontaalis jooksma panna, et need siiski juba tehases elementidele paigaldatud saaks. Kardan, et selliseid “pisidetaile”, mida meie silm ei hooma, mis aga rahaliselt või ajakulu mõttes suurt kaalu omavad, on meie projektis peidus veel.

Üks ülesanne anti meile sel kohtumisel ka. Paika tuli panna fassaadi ja katuse värv. Nagu öeldud, olen maja välimusele väga vähe mõelnud. Hr Abikaasale jättis hea mulje üks majatehases nähtud sauna fassaad — see on tumehall. Esialgu jäimegi selle juurde, lisaks must klassikalise profiiliga plekk-katus.

Plats puhtaks!

Selleks, et saaks tulla uus, peab vanast lahti laskma. Ma olin seda L-tähega asja juba pikalt edasi lükanud. Lammutus. Jube hirmuäratav tundus see sõna. Kuidas siis nii, et maja, mis on terve minu eluaja ühe koha peal seisnud ja meid truult teeninud, korraga enam ei ole?