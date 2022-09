ELEMENTMAJA EHITUS │ Kuuri alt pärit vana mööbel sai uue ja stiilse välimuse

Kui juhendaja abiga tööde järjekord selge, saigi asjaga pihta hakata. Esmalt tuli kapp osadeks lahti lammutada. Seejärel kõik pinnad masinaga üle lihvida, alustuseks karedama, 80-nese liivapaberiga. Lihvides on oluline jälgida, et ühe koha peale liiga kauaks toppama ei jää, sest spoonikiht on küllalt õhuke.

Täis indu, kapp kaenlas, saabusin laupäeva hommikul Mustamäele, Vivendi ukse taha. Ees ootavad kaks mega-pikka tööpäeva ei hirmutanud ja tagantjärgi saab öelda, et tõsi ta on – kui on põnev, siis aeg lendab märkamatult. Juhendajatel oli tegu, et päeva lõpus õpilastelt pintsel / lihvija / naelapüss käest ära meelitada ja kursant viisakalt uksest välja juhatada.

Okei, õnneks mul vana mööblit kuuris jagub – proovime siis selle ema lapsepõlvekodust pärit kapikesega? Samuti spooni vaja paarist kohast kõpitseda ja üle värvida, et sobiks minu voodi poolele öökapiks. See projekt kuulutati jõukohaseks.

Enne koolituse algust tuli korraldajatele saata pilt esemest, mille kallal tahaksid tööle hakata. Ma naiivselt lootsin, et esimeseks projektiks võiks sobida vana-vanaema Elisabethi Singeri masin, mille spoonikiht on saanud veekahjustusi. Postkasti saabus viisakas vastus, et esimese korra jaoks ja vaid ettenähtud 20 akadeemilise tunni raames, on nii suur spooniparandus liiga suur amps.

Pean ütlema, et seekord reklaam oli õigustatud – värv oli tõesi väga hea katvusega, ühtlase tulemuse saavutamiseks ei pidanud ülemäära pingutama. Põhireeglid on ka mineraalvärviga ikka samad – värvi piki puidusüüd; viimane rullitõmme tee servast-servani ühes suunas, ilma katkestamata. Isegi kui pind tundub juba kuiv, oota enne uue kihiga alustamist vähemalt 2 tundi. Minu kapile piisas kahest kihist. Blue Pine toon oli just see õige sinakas-hallikas-rohekas; erinevas valguses veidi erinev. Ja oligi mu kapike valmis juba esimese koolituspäeva õhtuks!

Viimases, värvimise etapis tundsin end juba veidi kindlamana, sest seda tööd olen teinud küll ja veel. Värvitud on seinu, lagesid, mööblit; pintsel ja rull on mulle tuttavamad kindlasti kui pahtel ja spoon. Tahtsin kapi peal katsetada Fusion mineraalvärvi, mis peale kriidivärvide massidesse minekut tundus olevat järgmine hitt-toode. Väidetavalt vastupidavam ja katvam, kui kriidivärv; aluspinna minimaalset ettevalmistust vajav. Ja erinevalt kriidivärvist ei pea värvitud pindu vahatama, et lõpus värvi kinnitada (kunagi kriidivärviga värvitud kummutit viimistledes oli see vahatamise osa ekstra tüütu töö).

Kahjustatud koht tuli esmalt teha puhtaks, sümmeetriliseks – lõikasin avale sirged servad ja peitli-haamri abil eemaldasin üleliigse spooni. Seejärel tuli valida õige paksusega asendsus-spoon ja sealt lehest välja lõigata täpselt õige suurusega tükk. Ei olnud väga lihtne ülesanne. Siiski oli mul veidi eksimisruumi, sest ka spoonipaiga käisin hiljem puidupahtliga üle – sest lõppviimistluses pidi kõik niikuinii värvi alla minema. Jälgisin kaasõpilase sarnast tööd, kus eksida ei saanud, sest lõpptulemus pidi jääma võimalikult originaalilähedaseks – see oli ekstra peen pusimine, et vana ja uus spoon silmale eristamatuks sulaks. Minu paik läks PVA-liimi abil omale kohale ja pitskruvide kindlasse haardesse.

See, et valitud töö kursuse jooksul päris valmis ei saa, on vist siin päris tavaline. Loomulikult võid oma mööblitüki kallal kodus ise edasi nokitseda, aga kui tunned, et edasine juhendamine on siiski vajalik, saad ennast kirja panna lisatundide nimekirja. Pooliku töö saab seniks Vivendi lattu ootele jätta.

Paksu pruuni värvikihi all rohkete nikerdustega põhja kaotanud tool. Väidetavalt „laenatud“ ühest mõisast härra Abikaasa esivanemate poolt, seejärel läbi esiemade köökide meie aega rännanud sellises, veidi nukras seisundis. Kaks sama saatusega ja samas stiilis „venda“ on veel paranduste ootel.

Kodus sättis ta end mu voodi poolele, nagu oleks see ta õigusjärgne koht. Väärikas, ümarate vormidega proua, kelle partneriks teisel pool voodit on sire, metalne noorsand Ikeast, nimega Nikkeby. Veidi ootamatu paar, aga seni suhted sujuvad. Lisaks sai proua omale Ikeast uued nupud.

Just seetõttu on koolituskeskus üks imeline koht, et kõik vajalikud tööriistad ja vahendid on olemas – sobiva õlitooni või laki saab kohe riiulist võtta. Toolil põhi puudu? Pole probleemi – kusagilt nurgast ilmub välja tükk vineeri, mille saab pingil sobivasse mõõtu lõigata. Kapil nupp katki? Vaatame, kas sellest karbist leiab sobiva asenduse. Kodus jääks jänni nii oskuste kui ka vahendite nappuse tõttu.

Niisiis toolipõhi. Kõhu alla vaadates saab aimu, et kunagi on sel mõisatoolil ka põhi olnud rotangist. Ma tean, et see on veidi õrn materjal, seega otsustan, et peaks asemele midagi kasutuskindlamat välja mõtlema. Juhendaja pakub, et esmalt tuleks teha šabloon, mille abil saaks täpselt õiges suuruses tüki vineertahvlist välja lõigata. Paneks sellele veidi pehmendust vahele ja kanga peale. Ah, et sul pole kangast kaasas? Pole probleemi! Sellest jääkide hunnikust peaks ikka midagi leidma.

Ma natuke kardan igasugu mootoril töötavaid lõikeriistu, saage ja muud. Tundus kahtlane, et enam-vähem vaba ja väriseva käega saab vineerist täpselt õige kujuga toolipõhja välja võluda. Ja ega ei saanudki; vähemalt esimene kord läks küll nihu ja juhendajal ei jäänud üle muud kui tõdeda, et nüüd teeme uuesti Pusides ja jonni jätmata tuli teine katse parem. Ja kui ma teatasin, et mul ju kaks põhjata tooli veel ja kodus ma küll neid välja saagima ei hakka, siis hakkas juhendajal juba päris lõbus. Näitas, et „näe, see poiss tuli ka kaks aastat tagasi korraks kursustele! Aga õnneks on sul ju ainult kolm tooli, mitte seitse. Vast saame kiiremini hakkama“. Ja nii ma sinna vivendikate lisatundide nimekirja jäin.

Lühemalt kokku võttes – kuna õlitatud pind oli mõnes kohas veel veidi kare, sai seda karukeelega silutud (ma ka ei olnud kuulnud, et selline vahend eksisteerib; näeb välja nagu jämeda/kareda villaga padjake), seejärel värvitu mööblilakiga kaetud. Ja kõige viimaks põrandavahaga üle vahatatud. Toolipõhjale lõikasin pehmenduseks vatiinikihi; peale mööbliriie, mille servad said kinnitatud sprei-liimiga. Põhi läks tooli külge naelapüstoliga läbi pehme kihi nii, et imeväiksed naelapead läbi kanga sööstsid ja ilusti peitu jäid.

Järjekorras ootavad seega veel kaks „venda“. Ja aiamööbel vajab värskendust. Ja too kiiktool kuuri all… Selle peaks vist ikka lisatundi vedima, sest pehme mööbli polsterdusest pole mul aimugi. Ja nii need aastad täis tiksuvad

