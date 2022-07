ELEMENTMAJA EHITUS │ Saime sisse kolitud, aga finišijoon ikka veel ei paista

Väljanägemise poolest oli mul juba ammusest ajast saanud kinnisideeks, et uksed peaksid olema tumehallid. Tuli välja, et see polegi liiga eriskummaline soov, sest välja valitud uksetootja, Jeld-Weni Swedoor siseuste üks standardtoone oli just sobiv. Massiivsed raamuksed on esimesel ja teisel korrusel erineva tahveldusega, kuid ühtmoodi tumehallid. Teisest ooperist on ülemise korruse vannitoa uks, mis meenutab veidi illuminaatorit. Disainilt nägi ta lihtsalt nii teistmoodi ja äge välja, et jäi kohe silma ja pani nuputama, et kus sellist siseust kasutada saaks. Ja tegelikult on täitsa praktiline, et läbi piimklaasist akna on näha, kas ruumis tuli põleb. Kuna läbi terve maja korduvad lisaks hallile ka mustad detailid, sobisid sinna Valnese mattmustad lingid ideaalselt.

Aga kuidas uksed ühest nädalaid seisnud nukrast hunnikust ukseavasid kaunistama said? Esimene instinkt oli loomulikult leida pädev inimene, kes tuleks ja selle töö meie eest ära teeks. Õnneks need töömehed, kelle poole pöördusime, olid muude töödega etteteadmata ajaks hõivatud. Ja õnneks sattus külla sõber, kes teatas, et uste paigaldamine on ju imelihtne, hakkame kohe pihta! Nii need esimesed kaks ust ette said ja tõesti – kui töövõtted selged, ei olnudki see teab mis teadus. Mis teie muidu oma vabadel õhtutel teete, et kaasaga kvaliteetaega veeta? Meie paneme koos uksi ette – ikka loodime ja kruvime ja nii, tasapisi, iga leng ja ukseleht oma koha leiabki Uste ümber käivad liistud ootavad nüüd oma järge, aga üldmulje on juba üsna hea. Ja väga tore on, kui ei pea enam enne Zoom’i kõnet lastele sõnu peale lugema, et kontoriruumi kõrval olevasse vetsu palun mitte minna, et keset kõnet kõik osavõtjad pahisevat veevulinat ei peaks kuulama.