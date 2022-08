ELEMENTMAJA EHITUS │Üks keerulisemaid peatükke sisekujunduses ehk valgustite valimine

Aga tagasi laes rippuvate lambijuhtmete juurde. Minu jaoks on ilus valgusti märkamatu, minimalistlik, samas kogu muud sisustust tasakaalustav ja esiletoov. Oma valmivas majas paljaid lambijuhtmeid vaadates, oli inspiratsioon raske tulema. Ideede tekkimiseks sirvisin Pinterestis ja mujal interjööride pilte – otsisin oma maitsele sarnase sisekujundusega ruumi ja jälgisin, milline valgusti antud komplekti oli valitud. See oli abiks suuna leidmisel. Ja seejärel tuli loomulikult kammida läbi e- ja päris-poed, mis valgusteid müüvad.

Kui küsida majaehitamisega lõpule jõudnud inimestelt, mida nad teeksid teisiti, on üks sagedamini esinevaid vastuseid: „Planeeriks rohkem pistikuid!“. Selle nõuande tulemusena on meil köögi tasapinna kohal 9 ja teleka taguses seinas 10 pistikut. Elektrijoonist tehes sai pea igasse seina lisaks hädavajalikule paar ekstra pistikut lisaks pandud. Praegu tundub, et tuleme välja ja pikendusjuhtmeid lahti kerima ei pea. Talvekuudel võid vajada elektrit ka veidi veidramates kohtades, nagu akende läheduses, et jõuluvalgus ja -kuusk saaks särada.

Kui seinad juba püsti ja osad juhtmed veetud, hakkab elektrik sind kiusama küsimustega: „Aga kui kõrgele me selle pistikupesa toome?“; „Kas need valgustid paneme ühele joonele?“. „Hea elektrik, mul ei ole halli aimugi!“ ütles mu pilk, kui uus küsimus mind tabas. Sellisel puhul olid abiks sõber-elektriku kogemused, kes juhmi pilku tabades ise soovitas, kuidas tema arvates parim lahendus välja näeks. Ühe korra küll pidime paluma pistikurivi teise kohta liigutada, sest äraseletamatul moel olime need paberil köögi kraanikausi taha planeerinud . Ja iga kord trepist üles jõudes vaatab vastu selline mõttekoht – koridori lülitid jäid täiesti ootamatult trepi tugiposti taha.

Mürakarude / hobi-entomoloogide laes on viiekupliline ämblik. Lisaks on neil öölambid, kaisulambid, taskulambid, pealambid, soolalamp, aknal värviliste tulukeste kett ehk et lambid on selles toas väga tähtsal kohal – iial ei tea, millal pead pimeduses teed leidma või teki-koopas raamatut lugema ja siis on hea, kui mõni lamp on alati käepärast.

Elutoaga ühenduses olevasse kööki otsisin pikalt head lahendust, kuni Heureka momendini siinvalgusti! Ma olen sellega niiiii rahul! Musta, 2-meetri pikkuse siini küljes on neli kohtvalgustit, mis igaüks strateegilisele piirkonnale suunatud – tänu sellele on hästi valgustatud kraanikauss, ahi, pliit, töötasapind. Ja lisaks on siinil kaks rippuvat kuplit, mis annavad köögi osale üldvalgustuse. Kui peaks tekkima vajadus midagi muuta, on siinil valgusteid välja vahetada või nende asukohta vahetada imelihtne. Ilus ja väga funktsionaalne!

Elutoa valgusti „väiksem õde“ (Argos rippvalgusti) leidis koha sauna eesruumis. Jälgi pildi tausta – seal on kenasti näha, kuidas kõik toad veel kaugeltki mitte valmis ja klanitud pole. Seni on saun koos oma pesu-ja eesruumiga olnud meil ülivajalik panipaik, kuhu lahti pakkimist ootavad kastid, tööriistad, paigaldamist ootavad materjalid lihtsalt üle ukse sisse lükata. Nüüd paistab, et peame sellest segadusest loobuma, sest töömehed ähvardavad pesuruume plaatima tulla. Kuhu kõik need asjad pannakse?

Elutuppa said ümara jutu peale valitud väga ümarad vormid (Ognis rippvalgusti). Ümmargune kuppel on minu silmis ajatu ja kindlapeale minek, olen neid erinevas vormis ka enne oma elamisse valinud. Valgus pääseb igasse kaarde ja piimvalge kuppel mahendab luumenite intensiivsust. Elutoa seintel leidsid koha väiksed ja tagasihoidlikud kohtvalgustid, puhuks kui tekib tuju sumedama valguse saatel end diivanil kerra tõmmata (Laurin spotid).

Meie master-bedroom’i laes on eneselegi üllatuseks selline tuust. Korraks oli mõte, et paneme kana (sarnases stiilis, aga sulgedega valgusti), ent see õrn, vaba vormiga lehesülem tundus täpselt õige.

Neljandas, hetkel peamiselt kontoriruumi ülesannet täitvas toas, on ka üks mu lemmikuid – ootamatult kataloogis silma jäänud modernse joonega valgusti, tänapäevane lühter. Kataloogikaupa ei pea minu kogemuse kohaselt üldse vältima – enamasti jõudsid ka tellimist vajavad lambid väga kiiresti kohale.

Nipet-näpet valgusteid on muidugi veel, koridorides ja pesuruumides; suure kergendustundega võin tõdeda, et tänaseks on 90% lambijuhtmetest oma kaaslase leidnud. Välja arvatud too allolev küsimärk. Suur seinapind, mida võiks ju efektselt ära kasutada, aga ei ole mina veel sellist lahendust leidnud, mis meeldiks ja sobiks. Kui sul tekib mõni hea idee, palun ütle mulle ka!

Trepp vajaks valgustit, mis ei pimestaks, aga samas valgustaks piisavalt. Ja paljas sein lausa kutsub end väärika lahendusega kaunistama.

Trepimademel annavad valgust Ikea Nymåne spot’id.

Sama oluline kui hästi valitud valgustus, on varastel hommikutundidel valguskiiri vältida, sest kogu meie perekond armastab pikalt põõnata. Kui lastakse, võime häbenemata magada kella 11ni hommikul. Magusa une retsepti üheks komponendiks on kindlasti pimendavad aknakatted igas magamistoas. Need olid meil kasutusel juba eelmises kodus. Kolimise üks prioriteete oli ka uues kodus rulood paika saada võimalikult ruttu.

Jäime juba proovitud ja end õigustanud lahenduse juurde – ühevärvilised, pimendavast materjalist kassettrulood, mis jooksevad aknaraamide külgedele paigaldatud liistude taga. Kassett ise kinnitub samuti aknaraami ülaservale. Valitud materjali pahem pool, ehk õue poole paistev külg on hele, et suvel kuumust mitte ligi tõmmata.

Kontoriruumis paiknev rõduuks sai täispimendava kärg-kardina, mida annab nii ülalt kui ka alt liigutada. Ja vannituppa tellisime sama süsteemiga voldikkardina, mis laseb loomulikku valgust läbi, varjates diskreetselt vannitoas toimuvat.

Kuigi ruloode pakkujaid on palju, otsustasin jääda juba tuttava firma juurde. Everos tegelebki põhiliselt aknakatete ja garderoobide tegemisega, aga vahest on nad meid välja aidanud ka mõne eritellimusmööbli tükiga. Firma omanikud on seda tüüpi mehed, kellelt tasub alati abi küsida – näiteks jäi paar firmat hinnapakkumisi küsides kõige laiema akna (178 cm) rulooga hätta, väites, et nii laia kassetti pole võimalik tellida. Everos sai aga kõikide akende katmisega hakkama. Ruloosid tellides tasub jälgida, kummale poole jääb kett, et oleks mugav näiteks lähestikku asuvate akende katteid koos reguleerida.