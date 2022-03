APPI, me ostsime maja | Katuse lisasoojustamine pur-vahuga

Pur vahu plussiks on kahtlemata paigalduskiirus — selleks kulub üks päev. Teiseks suureks plussiks on võit materjali mahu pealt ning ideaalne ongi see lahendus ruumis, kus väga paksu soojustuskihti panna ei saa. 10 cm kinnise rakuga pur vahtu peaks teoorias võrduma 20 cm villaga. Kombineerituna aluthermoga, mis ikkagi mõningast isolatsiooni pakub, on tulemus kindlasti mõnevõrra efektiivsem. Ehk siis ruumis, kus on vaja saavutada maksimaalne soojapidavus minimaalse sentimeetrite arvuga, võiks sellist kombinatsiooni täitsa kasutada. Mõlema kombineerimisel on ka see pluss, et vahtu ei puuduta nii otse katuseroovi. Katuseroovi ja aluthermo mati vahele jätsin piisavalt tuulutusvahet. Nii ei ole ohtu, et puidule niiskus tekib ja seal seened elutsema hakkaksid. Aluthermo pluss pur vahu all on kindlasti ka see, et alumiiniumkiht peegeldab pinnalt sooja tagasi ning katusealune ei lähe suvel palavaga kuumaks, nagu tihti pööningute puhul probleemiks.