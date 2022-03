ELEMENTMAJA EHITUS | Sisetööd läksid hoogsalt, aga ehitusmaterjali tuli taga ajada nagu onu Arno 1970ndatel

Enne sisetööde algust tabas meid ootamatult OSB kriis. Tõesti ei osanud ette arvata, et ehitusmaterjali pead taga ajama, nagu onu Arno omal ajal 1970ndatel. Pandeemia ja puuduliku kaupade liikumise tõttu oli Eestis mingil hetkel OSB lihtsalt otsas. Mitme erineva poe pealt pidi vajalikku mõõtu ja kogust sõna otseses mõttes taga ajama. Kaubale järgi minnes, oli väljastuspunktis mitu õnnetut, kelle nina eest viimase napsasime. Lohutuseks öeldi, et kindlasti tuleb uus kogus, aga see on siis nii umbes 20% kallim.

See, kui näiliselt asjad rahuldavas tempos edasi liiguvad ei tähenda muidugi seda, et võib rahulikult terrassil pöidlaid keerutada. Nagu enne mainitud, tähendab ehitus pidevat planeerimist ja miljoni liikuva osakese juhtimist, et asjad ka edaspidi õiges suunas liiguksid. Vahel on tunne nagu žonglöörijal, kellel on kümme palli õhus, aga kuna oled alles algaja artist, siis ei oska täpselt aimata, milline pall see esimesena alla potsatab. Ja siis üritadki elu eest vehkida, teades, et oskajamatel oleks see kõik palju väiksemat pingutust vajav.