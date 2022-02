ELEMENTMAJA EHITUS | Maja püsti viie päevaga!

Kõik käis nagu kellavärk — õnneks oli meil taipu see protsess rajakaamera abil timelapse videosse salvestada.



Esimesel päeval hakkasid kohale saabunud Valmer Puidu ehitajad vundamendi külge maja vööd paigaldama. Täpselt välja arvestatud järjekorras hakkasid Põlvast elemendid saabuma, samal päeval said püsti esimesed (sise)seinad. Järgmise päeva õhtul, kui mina lõpuks ehitusplatsile jõudsin, sain juba tuppa astuda ja esimese korruse ruumidele tiiru peale teha. No see oli ikka väga sürreaalne kogemus! Selline kerge võidurõõm, et näed — ma ei olegi hull! See kõik ei eksisteeri enam ainult minu peas!

Enne ja pärast:





Kui neljanda päeva õhtul koos poistega Randveresse jõudsime, oli ka teine korrus peal ja viiendaks päevaks kogu majakarp veekindlalt suletud. Ehk siis kõigest viis päeva ja vundamendi asemel on maja!

Siis tuli peale nädalavahetus ning võtsime aega, et töömehi segamata oma uues kodus ringi vaadata. Isegi R.R, kes oma võimeid täpselt teades tavaliselt väga turnima ei kipu, otsustas siiski järsust redelist teisele korrusele ronida. See naeratus, mis tema näolt vastu vaatas, kui ta oma toa uksel seisis — see kõik oli seda väärt!

Enam ei imestanud, kui ehituse seitsmendal päeval oli majal katus peal. Ilus, valtsprofiilplekist tumehall kate. Oma kodu katust ei valinud me pikalt — mõjutajaks Kassisaba plekk-katused oma sirge ja sileda joonega, mis mulle alati väga sümpaatsed on olnud. Kivikatus jäi valikust üldse kõrvale ning ainuke alternatiiv oleks olnud Roofit-tüüpi materjal, kus päikesepaneelid on kohe katusekattes sees. Piiramatu eelarve puhul oleks see igati nutikas valik.