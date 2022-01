ELEMENTMAJA EHITUS | Kuidas valmib üks "legoklotsidest" maja ja kaua selle ehitamine aega võtab?

Nimelt on meie eskiisprojektis taas üks üllatus varuks, mille peale oleks tegelikult pidanud juba planeerimise faasis mõtlema. Kuigi meil ei ole ühtegi maast-laeni akent, siis akende spetsifikatsiooni jooniseid üle kontrollides selgus, et paar akent on sellest hoolimata piisavalt suure pinnaga (laius üle 2.6 meetri), et neid lahtikäivateks muuta ei ole võimalik. Esimesel korrusel see probleeme ei tekitaks, olime sellega juba arvestanud (suure akna kõrval on mitu väiksemat, mis on avanevad, seega tuulutamisega probleeme tekkida ei tohiks. Lisaks on klaasidel üsna hea päikesekaitse aste, mida tasub samuti avatäidete tellimisel üle kontrollida). Küll aga tekkis küsimus teise korruse aknaga — kuidas seda pesema peaks?! Tean, et on igasugu teleskoop-variante ja aknapesuroboteid, aga pagana tobe oleks edaspidi iga kord aknaid pestes end ebamugavuse eest hurjutada. Sada korda üle uuritud projekti vaadates ei taibanud tõesti küsida, et kas kõiki aknaid saab avada? Akende tarneajad on minimaalselt ühe kuu pikkused, seega oodati vastust kiirelt. Kas võib minna arhitekti nägemusega vastuollu ja teha muudatused välisilmes (ehk muuta ülakorruse aken lahtikäivaks lisades separaatori), selleks, et saada parem kasutusmugavus?