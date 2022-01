Fotovõistluse “Pühad minu kodus“ võitja on selgunud!

Auhinnaks on E-Lux Kodutehnika välja pannud ikoonilise 1950ndate disainiga Smegi punase veekeetja. See veekeetja on loodud tõelistele teesõpradele ning keedab vett kiiresti, täpselt (vahemikus 50–100 °C) ja tõhusalt. Smegi tehnoloogia ja kergelt retrohõngulise stiili abil võib muuta eriliseks iga hetke alates hommikusöögist kuni pärastlõunateeni, kiirest pausist kuni õhtuse lõõgastumiseni. Auhinna väärtus on 215 eurot. Loe auhinna kohta lähemalt E-Luxi kodulehelt.