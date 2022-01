Fotovõistlus “Pühad minu kodus“ — anna hääl oma lemmikule!

Hubases ja maalähedases kodus on jõulude ajal kõige tähtsamaks elemendiks abikaasa valitud uhke kuusepuu, mis sai koos poja abiga ära ehitud. Ülejäänud dekoratsioone on elamises kasutatud pigem tagasihoidlikult. Lisaks elutoa keskpunktiks olevale jõulupuule aitavad meeleolu luua mõned pisemad kuusepuud ja küünlad.

Selles õdusas elamises hakatakse kodu jõuluks kaunistama juba novembri alguses, kui päevad on pikemad ja pimedamad. Peres ollakse arvamusel, et mida rohkem, seda uhkem - nii jagub jõuluilu pea igasse ruumi, sealhulgas magamistuppa, kus isegi voodipesu on pühadehõnguline. Kaunistatud kodu kõrval väärtustatakse ka koos veedetud aega oma pere ja lähedastega.

Pere igaastaseks traditsiooniks on kuuse ehtimine ja tubade kaunistamine. Elutuppa on sisse seatud kuusk, teistes tubades on aknalaual kolmnurgad, mis lisavad õdusat valgust ja hubasust. Laste lemmikuks on aknalaua kaunistamine ning seda tehakse üsnagi tagasihoidlikult, sest perele ülekaunistamine ka väga ei meeldi. Pigem hoitakse tagasihoidlikku joont. Sel aastal on jõulud teistmoodi ja erilised, sest neid tähistatakse esimest korda päris oma kodus.

Jõuluaega oodatakse selles peres pikisilmi, sest see aeg annab suurepärase võimaluse kodu pisut teistsuguseks kujundada. Rõhku on pandud nii tubade kui ka aia kaunistamisele ja väiksematelegi detailidele. Pühade juures peetakse siin oluliseks jõululikku atmosfääri, mis tekibki tänu pisikestele asjadele, mida on võimalik kodu kaunistamiseks kasutada. Kodu kaunistamine annab külmal ajal hubasust juurde ning siis on kodus mõnus jõulude saabumist oodata.

Võitja selgub rahvahääletuse ja žürii otsuse tulemusena 10. jaanuaril. Žürii teeb valiku kolme kõige enam lugejatelt hääli saanud kodu seast. Žüriisse kuuluvad Moodsa Kodu toimetajad ja auhinna välja pannud E-Lux Kodutehnika esindaja. Auhinnaks on stiilne punane 1950ndate disainiga Smegi veekeetja. Auhinna väärtus on 215 eurot. Konkursi tingimuste ja auhinna kohta loe lähemalt SIIT .

Selles erilises kodus on pühade ajal led-tuledega ära ehitud kõik, mis silmapiiril - maja, kõrvalhooned, puud ja isegi traktor! Maja perenaine ütleb, et kui nende pere elaks Ameerikas, oleks maja ilmselt ehitud sama rikkalikult, nagu kultusfilmis "Üksinda kodus". Tuledesäras aia kõrval on rõhku pandud ka tubadele - oluline on, et kuusk oleks ehtne ja päris ning muidugi rikkalikult ehitud.

Selles kaunist elamises on inspiratsiooni ammutatud traditsioonilistest jõuludest. Eeskujuks on üle-eelmisest sajandist pärit pühadepostkaart ning jõuluehtedki on valitud pisut minevikuhõngulised. Põhiosa kaunistustest pärineb Shishi kollektsioonidest, aga osad kaunistusted on kirbukatelt pärit vintage leiud. Värsketest kuuseokstest pärjad ja vanikud on perenaise enda tehtud.

Selles hubases ja maalähedases kodus on au sees taaskasutus. Maja on küll täiesti uus, kuid suurem osa sisustusest on teisel ringil. Punane söögilaud, mis oivaliselt jõuluaega sobib, oli pere üks esimesi mööblitükke — esialgu ei plaanitud seda punaseks jätta, aga kui laud sai paika pandud, siis nii jäi ja edaspidi on saanud ka mujale juba teadlikult valitud väike punane nüanss. Hoovi kaunistab eelmise aasta euroalusest jõulupuu ja tuledega ehitud linnusöögimaja. Üks vana ja väärikas uks sai paigaldatud varjamaks vaadet otse tänavalt kuuritagusele.

Jõulukuused on igal aastal meisterdatud läbinisti taaskasutatud materjalist — eelmisel aastal oli puu ehitatud klaaspudelitest, sel aastal Tetra Pak pakenditest. Jõulupuu on valgustatud ja rõõmustab ka pimedas kõiki möödasõitjaid.

10. Stiilselt põhjamaised jõulud

Selles stiilses elamises on pühadekaunistused pisikeste detailideni läbi mõeldud ning domineerivad põhjamaised elemendid, naturaalsed materjalid ja mahedad värvid. Põhirõhk on loodusest korjatud kuuse-, männi- ja pohlaokstel. Samuti sai valmistatud lihtsaid paberkottidest valgeid jõulutähtesid, mis lisasid suurepärase kombinatsiooni erinevate looduslike kuuseokste ja männiokstega. Elutoa põhielemendiks sai ilus Eesti kuusk, mille kõrvale seinale sai tehtud männiokstest pärg.

11. Talvemuinasjutt saja aasta vanuses majas

Selles imelises kodus on kaunistustele suurt tähelepanu pööratud - jõuluilu jagub nii tuppa kui aeda. Pildid saatnud Marika töötas kunagi giidina ning tutvustas linnakülalistele muinasjutulist Tallinna vanalinna. Ühel hetkel tekkis mõte, et muinasjutulises linnas elades võiks ju ka enda kodu muinasjutuline olla. Nii ongi oma kodu hingega kujundatud ning jõulude puhul on elamisest saanud tõeline talvevõlumaa. Jõuludekoratsioonid on pärit erinevatest kohtadest, sealhulgas taaskasutuskeskustest.

12. Õdus kodu pühadesäras ja küünlavalguses

Kodu on igal aastal vastavalt meeleolule kaunistatud ning alati on midagi eelmisest aastast teistmoodi. Kuna majas on palju lapsi, siis muinasjutulise meeleolu loomine on olulisel kohal — toas on sisse seatud uhke jõulupuu, lisaks klassikalised pärjad ja küünlavalgus. Tulemuseks on hubane ja soe elamine, kus on hea koos perega olla.

13. Ise tehtud kaunistused ja päkapikkude jalajäljed katusel