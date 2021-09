APPI, me ostsime maja | Maja sai värvitud kõige ebapopulaarsemas koloriidis

Alguses oli kindel mõte meie kollasena ostetud maja lihtsalt sarnase kollasega üle värvida. Sai otsetud isegi vähemalt kuute erinevat kollast proovipurki, et kollase lõputuid varjundeid katsetada, kuid lõpuks ei sümpatiseerinud päris ükski. Ikka oli tulemus kas liiga munakollane või kunstlik sidrun või lihtsalt liiga imal. Poes värvikaardilt värvi vaadata on üks asi, aga oma õiges keskkonnas võib ta hoopis teistmoodi mõjuda. Ka ümbritsev muru võib lisada heledale toonile hoopiski roheka varjundi. Aastate pärast pleegivad värvitoonid päikese mõjul küll tuhmikaks ja pastelsemaks mõjudes naturaalsemana, aga kellel on aega ja tahtmist mitu aastat oodata, kuniks valitud värv võib-olla just selle õige tonaalsuse saavutab?

Niisiis osutus valik pisut rahulikuma halli kasuks. Kui alguses oli hirm, et hall muudab maja kuidagi igavaks, luitunuks ja süngeks, siis see hirm oli igal juhul põhjendamatu. Hall koos valgega mõjub väga värskelt ning nalja pärast sai jäetud luugid esialgu kollaseks, et vaadata, kuidas mitme värvi kooslus mõjub. Pisut vanemate majade värviskeemide kohta uurides selgus, et polnud sugugi haruldane värvida aknaluukidega maju mitmes toonis ning aknaluugid olidki sageli hoopis teist värvi. Ja lõppude lõpuks on luugid vaid pisikeseks detailiks, mida on lihtne hiljem üle värvida, kui tekib soov üldilmet veidi muuta või ühtlast halli tonaalsust saavutada.