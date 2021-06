APPI, me ostsime maja | Remondi raskeim osa ehk millist värvi maja värvida?

Meie maja, mis on ehitatud aastal 1903, on endise omaniku sõnul läbi aegade olnud kõige erinevamates toonides. Seda, milline ta oma püstitamise hetkel oli, ei mäleta ilmselt keegi ja kuna voodrit, aknapiirdeliiste ja muid detaile on vahepeal mitu korda vahetatud, siis pole võimalik ka algupärast versiooni tuvastada. Ja ega see ei ole ka kõige olulisem — usun, et värv peab ka endale meeldima ning ajalooliste värvisobivustega tasuks lihtsalt soliidne kompromiss leida.