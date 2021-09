KODUBLOGI | Pikalt tühjana seisnud söögituba sai lõpuks sisustatud

Hiljuti tundsime, et oleks aeg ikkagi ka päris söögilaud koju leida, sest hetkel käib suur osa kodusest töötegemisest saarekese peal ning lauapinna vajadus oli igati aktuaalne. Lisaks on mul juba maja ehituse algusest saati olnud unistus, et me jõuludel ja muudel tähtpäevadel kogu lähema perega saaks pika laua taga istuda ja et kõik korraga mugavalt sööma mahuksid.

Söögilauda olin ma pikalt juba otsinud järelturult, aga mitte ükski variant ei sobinud, sest esiteks pidi see laud olema üsna suur ja teiseks kindlasti tammepuidust, et sobiks kokku me köögiga. Selliseid on järelturul väga üksikuid. Varuvariandina olin silma peale pannud IKEA Skogsta söögilauale, mis oma 2,4m x 1m lauaplaadi suurusega oli ideaalne valik, kui selle laua plaat oleks olnud ka tammest. Kartsin, et see akaatsiast lauaplaat teeb üldmulje liiga kirjuks, sest see oleks siis olnud juba kolmas puidutoon samas avatud ruumis. Ikea laua kasuks rääkis siiski selle õige suurus ja ülisoodne hind täispuidust laua kohta. Koroonakarantiini ajal sai laud siiski ära tellitud ja esimest korda tellisin IKEA asjad omale koju. Omajagu sekeldamist oli sellega, sest esialgu toodi meile hoopis muu pudi-padi koju selle kalli tarnehinna eest ja öeldi, et lauale peate ise järgi minema. Kuna laud kaalub ca 80kg ja pealisplaat on 2,4m plaatidena ja need poleks mulle autosse mahtunud, siis ma just seetõttu selleks nende kullerteenust ju kasutada soovisingi.. Lõpuks ikka toodi laud ka kohale.