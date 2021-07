APPI, me ostsime maja | Mullasest kuuriesisest sai väike ja hubane terrass

Maja ostmise ajal oli tulevasel terrassi kohal täiesti muruvaba mullane pinnas ning mõned mulla alla vajunud paekivid. Algselt oli plaanis terrassi katteks tellida grafiithalliks kuumõlitatud ja termotöödeldud lehisest terrassilaud, kuid laudu tellima minnes selgus, et tarneajad võivad venida lausa mitmekuuseks ja halvemal juhul saame oma terrassi valmis alles sügiseks. Et terrassi ikka sel hooajal kasutama hakata, tuli võtta seda, mida kohapeal olemas oli, Seega langes valik termotöödeldut männi kasuks — kergelt punakas pruun laud ning alustalaks 5cm x 15cm pruss ja selle kinnitamiseks 10cm x 10cm vinkel nurgakruvide ja tapiga „Fibo 3“ plokkidel. Terrassi mõõdud kujunesid välja vastavalt olemasolevale sopile ehk 3,5m x 1,5m ning maapinnast tõstmine ligi 30cm kanti.

Aias on veel teisigi istumisalasid — näiteks kividest laotud lõkkeplats , millest kirjutasin eelmisel korral ja mis on meie pere ja sõprade seas ülipolpulaarne. Lisaks on suuremaks istumiskohaks ka õunapuude alla seatud laud toolidega, kus külalistega suvist grilli ja õhtusööki nautida. Seega otsene vajadus terrassi järele puudus. Lisaks oli meie maja eelmine omanik, mullateadlasest proua suutnud aia juba nii oskuslikult ära haljastada, et ei olnud mingit soovi juba olemasolevaid lillepeenraid ja taimesaarekesi hävitama hakata, et kuhugi suurt puidust lahmakat ehitada. Küll aga oli puukuuri ees üks mullane tühi koht, mis ootas lahendamist. Ja kuna sinna sai ka akna asemele uks pandud, siis oli juba alguses plaan ukseesise juurde väike varjuline istumisnurk tekitada, kus saaks suvel värskes õhus arvutiga tööd teha või õhtul teed või veini juua ja tähistaevast vahtida.

Tapiga Fibo plokid asetasin eelnevalt tihendatud ja looditud pinnasele. Kolm vundamendi vööd said väga tihedalt kokku tapitud ning pealispinna katteks asetatud tõrvalint takistab veeimbumist terrassi laudade vahelt. Maja vundamendi ääred ja terrassi vundamendi vööd said ka ohtra graanitliiva ning kergkruusaga täidetud ning üleliigne muld läks komposti. Tegelikult on vundamendi rajamiseks väga mitmeid võimalusi — võib kasutada nii ümarvormi valatud betoonposte kui ka plastikust terrassikandureid. Pisikese terrassi ja üpriski stabiilse pinnase puhul tundus Fibo plokist lintvundament lihtsalt kõige sümpaatsem valik.

Terrassialune tuulutusvahe jäi ca 25 sentimeetri kanti ja piki maja seinu jooksvate talade tuulutusvahe maja seintest ca 12 sentimeetri kaugusele. Terrassi talad said kaks kihti musta värvi Tikkurila immutusvahendit ning peale kuivamist tuli kerge hoovihm — kohe sai ka toote veekindlust testitud ning tõdetud, et piisad ei imbunud puidu sisse vaid jäid väikeste kumerate tilkadena pinnale. Immutusvahendiga tuleb töödelda ka prusside otsad. Siin pildil tundub, et see töö on mul veel tegemata, aga kuna otsad olid vaja lõpuks veel parajaks saagida, jäi prusside otste immutamine üsna viimaseks tööks enne terrassilaudade paigaldamist.

Terrassilaudade kinnitamiseks on mitmeid viise. On erinevaid võimalusi klambritega kinnitamiseks, kui soovitakse puhast ja kruvivaba ilmet. Kuna terrass on pisike ja ei leidnud hoobilt klambreid, mis selle lauatüübiga sobiks ning üldse oli sobiva terreassilaua leidmine utoopiliste tarneaegade valguses juba niivõrd tüütu kogemus, siis ei hakanud elu väga raskeks tegema ja valikuks sai vana hea pealt kruviga kinnitamise meetod. Väikese terrassi puhul kruvipead ei häiri, kindlasti tasub aga suurema terrassi puhul visuaalselt puhast tulemust ja klambritega paigaldust kaaluda. Kruvide puhul tasub kindlasti võtta roostevaba terrassikruvi, mis ei hakkaks terrassilauda hiljem määrima.