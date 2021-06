APPI, me ostsime maja | Aia suurimast mudamülkast sai viisakas lõkkeplats

Geokangaga said kaetud ka äärmise kivirea välimised servad, et ära hoida muru levikut kivide vahele. Lõkkeplatsi ümbritsev madalama pinnaga kohad said mullaga täidetud ja kiviplatsiga tasapinnaliseks rihitud. Ikodori ringikivi komplektist meile ei piisanud, ning tellisime neli rida kive juurde. Lõpuks selgus, et üks rida kive mahuks veel juurde, et toolid lõkkeasemest ohutus kauguses saaksid olla. Välimiseks ringiks sai valitud veidi teistsugused mõisakivid.

Lõkkeplats iseenesest oli hea koha peal ja ära me seda kaotada ei tahtnud. Otsustasime selle koleda mullase ja mudase lõkkekoha lihtsalt kividega katta ning siis kiviplatsi ümber muru külvata. Valik langes meil Ikodori sillutuskivi kasuks ning kuna nende valikus oli spetsiaalne ringikivi komplekt, tunduski see ideaalne lahendus. Enne kaevamistöödega alustamist istutasin ümber mõned lilled, maasikataimed ja ühe marjapõõsa, mis oleksid ette jäänud. Oma uutes kohtades hakkasid nad ka paremini kasvama.

Sillutiskivi vuugid täitsin kuiva peenliivaga tavalise harja abil ning mõne vihmase päeva möödudes said üksikud vuugikohad veel uuesti liivaga täidetud. Mõnel korral on sipelgad üritanud kivide vahelt liiva laiali tassida, kuid praegu tundub, et praeguseks on nad sellest tegevusest õnneks ära tüdinenud.

Lõkkeplatsi ümber sai külvatud uus muru ja õnneks sattus see tegevus suuremale vihmaperioodile ning uus muru viskas 10 sentimeetriseks kõigest nädalaga.

Kõige lõpuks sai lõkkeplats sisustatud lõkkealuse ja Eestis valmistatud toolidega. Kui ehituspoe e-poest tellitud alusele järgi läksin, arvasid teenindajad, et vist mingisugune praak on sattunud, kuna see nägi juba kohe ülimalt roostes välja. Aga roostepind oli taotluslik, kuna nii või naa läheb igasugune lõkkealus õues seistes rooste ja parem siis juba ühtlaselt ja üleni.

Lõkkeplatsi ja selle taha jääva söömisala kohale sai veetud ka üks valguskett, mis isegi valgete põhjamaa suvedega on juba väga palju kasutust leidnud. Grillimisi ei pea peale päikeseloojanguid ära lõpetama ning isegi hilistel öötundidel on hea aias toitu ja seltskonda nautida.

Pisut ka kuludest: ringikivi komplekti kinkis äiapapa, aga poes maksab see ca 180 eurot, viie täiendava lisaringi eest maksime 167 eurot ja killustiku-liiva-geokanga peale kulus ca 100 eurot, kümmekond eurot võib arvestada ka muruseemne ja mulla peale. Ise tehes läheb 3,5 meetrise diameetriga lõkkeplatsi rajamine seega maksma ca 460 eurot, eeldusel, et kõik vajalikud tööriistad on olemas. Aega kulus pisikese platsi peale üsna korralikult, kuna pinna ettevalmistus ja sadade kivide paikasättimine võtab ikka omajagu aega. Selliseid väiksemaid projekte võib ise ette võtta küll, kui aega on ja seljaga probleeme pole. Suuremate alade puhul, kus on pinnast juba raskema tehnikaga vaja tasandada, on mõistlik palgata õppinud paigaldajad.