Veinikülmik? Veiniriiul? Veinikelder? Vaata ideid!

Räägitakse, et köök on veini ladustamiseks üks halvemaid valikuid, aga just seal asuvad enamikus kodudes avamist ootavad veinid. Kui su kodus on rohkesti veinipudeleid ja see jook pakub sulle tõsisemalt huvi, on mõistlik kaaluda spetsiaalse veinikülmiku soetamist, sest see võimaldab veinipudeleid kindlas kohas ja õiges asendis ladustada ning kontrollida ruumi temperatuuri.

Juba tõsisem veinisõber võiks aga mõelda veinikeldri rajamisele. Üldjuhul peab paika tarkustera, et mida vanem vein on, seda maitsvamaks ta muutub. Kui vanasti oli tegemist keldrikorrusel asuva külma ja pimeda ruumiga, siis tänapäevased variandid on üllatavalt loomingulised ja kaunid ning muudavad ruumi ilme märkimisväärselt elegantsemaks. Kas sinu koju võiks sobida veinikülmik või veiniriiul, pead ise otsustama, aga stiili valikul tuleks kindlasti arvestada olemasoleva interjööriga.

Kööki planeerides mõtle vajadused läbi

Kui oled alles algaja veinisõber, aga samas on su kodus juba päris palju veinipudeleid, tasuks uut kööki planeerides ka oma uuele hobile mõelda. Ehk tekitada köögisaare ühele küljele spetsiaalne ala pudelitele ja klaasidele? Või teha ruumi ka pisikesele veinikülmikule?

Õhuline klaas

Tark veinsõber mõtleb kodust interjööri luues varakult läbi ka selle, kuhu ja kuidas veinipudelid ladustada. Äärmiselt moodne võimalus on paigaldada köögi ja elutoa vahele rajatud vaheseina külge terve seina laiuses ruumikas õhulisest klaasist „veinikelder”, kuhu pääseb spetsiaalsete klaasuste kaudu. Kui mahub, võib luksusliku puudutusena lisada sinna ka uhke lühtri ja teemasse sobiva korkpõranda. Kuna valgus on veinide kõige suurem vaenlane, peaks klaas olema spetsiaalse UV-filtriga.

Foto Elis Lilleõis