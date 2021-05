FOTOD | Hiiumaa metsa rajatud noore pere kodu

Stiilses elamises on end sisse seadnud Hiiumaal sündinud ja üles kasvanud Elis, Tallinnas sündinud ja kasvanud Marko ning nende kaheksakuune poeg Konrad. Kuidagi on juhtunud nii, et Marko on praeguseks isegi rohkem hiidlane kui Elis, kes vajab vist Hiiumaa rahust ja vaikusest isegi tihemini puhkust linnas. Kodu otsustati luua aga just saarele.

Unistused ellu!

Maja asukoht oli võimaluste ja õnne kokkulangevus. Elise esivanemate maadel oli ürgne tiigilaadne veekogu ja see inspireeris Tubala paksu tihnikut, millest ei olnud võimalik isegi läbi kõndida, nägema ägeda suvekodu krundina. Noored said krundi kingituseks ja sealt edasi alustati kodu rajamist. Muidugi sai suvekodust kogemata päris kodu ja nii kolitigi Tallinnast päriselt Hiiumaale. Nüüdseks on oldud metsas juba viis aastat.

Suur soov oli lasta projekteerida maja, mis on Hiiumaa nägu. Süngelt moodsat. Teadmine tulevasest kodust oli kindel ja koostöös Dagopeni arhitetkuuribüroo ning Jaan Kuusemetsaga sai projekteeritud suvekodu kompleksi neli maja: peamaja, saunamaja koos tiigi kohale ulatuva terrassiga, garaaž ning grillmaja.