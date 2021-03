APPI, me ostsime maja | Kuidas vanadest Lutheri toolidest said sinised öökapid

Esimese korruse remont on peagi lõpusirgele jõudmas ning ees on veel vaid viimased jõupingutused köögis ja esikus. Esikusse on vaja ühte suurt lükandust, mille taha peita õhk-vesi soojuspumba boiler, kuid see projekt seisab eelarve taga, sest kevadel on pakilisemad tööd terrassi ehitus, lõkkeplatsi rajamine, maja värvimine ja suve teises pooles ehk ka saunamaja remont. Köögist on puudu veel üks aknaalune sahtlitega diivan, mille sisse potid-pannid ja muu köögikraam nutikalt ära mahutada. Diivani ja diivanipolstriga aitab üks tuttav restauraator, aga see projekt seisab veel tellitud kanga kohalejõudmise taga. Niisiis sai köögikraami ning ilusamate ilmade ja välitööde ootuses lahendatud öökapi mure ja nokitsetud pisut vanadest Lutheri toolide kallal.

Ilmselt on sellised Lutheri toolid igas vanas majas ning meilegi tulid need kaasavaraks koos maja ostuga. Midagi asjalikku me nendega teha ei osanud, sest söögituppa said valitud rotangist toolid. Pigem vedelesid need toolid koguaeg jalus ja ära visata neid ei raatsinud. Samal ajal oli suur puudus öökappidest ja mööblipoed kinni. Niisiis sai mõeldud, et ehk teeks nendest toolikestest ajutised öökapid, sest istme all olevale liistule tundus, et on mugav vineerist riiulike kinnitada ja tooli seljatoele valgusti paigaldada.