Õliradiaator, soojapuhur ja konvektor – kiirete soojaandjate head ja vead

Soojapuhur on lisaküttevõimalustest madalaima soetusmaksumusega ning kütab ruumi kõige kiiremini soojaks. See on eriti efektiivne, kui on vaja kiirelt kütta üles väike ruum. Lisaks on soojapuhurit lihtne ühest ruumist teise tõsta ja suvilasse kaasa võtta. Soojapuhur kuivatab ka niisket õhku, mis on hea omadus, kui on vaja kütta ruumi, mis on pikalt kasutamata seisnud ja kuhu rõskus on sisse jõudnud pugeda. Samas võib õhu kuivatamine olla ka negatiivne omadus, sest liigkuiv õhk pole hingamisteedele hea ja võib nõrgestada immuunsüsteemi. Lisaks tekitab puhur pideva õhuvoolu ja rullib üles tolmu, seega ei sobi kõige paremini magamistuppa. Märgades ruumides ei tohi soojapuhurit kasutada, sest avatud küttekeha juurest pääseb niiskus kergesti seadme elektrisüsteemi, mis võib seetõttu läbi kärsata. Miinuspoolena tasub arvestada, et soojapuhur on suur elektrineelaja, seega ostes võib see tunduda soodsaima lahendusena, aga pikemal kasutamisel sellelt ökonoomsust eeldada pole põhjust.