Maaküte

Paljude jaoks seostub maaküte kõige säästlikuma võimaliku kütteviisiga ja uued invertertehnoloogial maasoojuspumbad lubavad küttekuludelt säästa isegi kuni 80%. Konkreetne võiduprotsent on muidugi suhteline ja iga majapidamise puhul erinev, sest tootlust mõjutavaid faktoreid on mitmeid. Näiteks sõltub soojusjuhtivus isegi pinnasest ning on suur vahe, kas maja asub kuiva ja liivase maa peal või niiskel savisel pinnasel. Sellistest parameetritest sõltub ka kollektorite pikkus ja soetusmaksumus. Kui aga kõik suhtelised faktorid välja jätta, võib üldistatult siiski öelda, et need, kes on maakütte paigaldanud, on igal juhul oma investeeringuga plussi jäänud. Lisaks tasub teada, et maasoojuspumba kompressori eluiga võib ulatuda 30 aastani ja kollektortorudel maa sees isegi kuni 100 aastani. Seega ei ole kahtlust, et küttesüsteem end üsna pea ära tasub ja seda eriti praeguste elektrihindade juures.