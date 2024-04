Armastatud ja vihatud pruun on aasta trendikaim värv. Parimad nõuanded värvi interjööris kasutamiseks

Pruun on soe, hubane ja rahustav värv. Kauneid pruunide varjundeid leiab kõikjalt meie ümbert. Iseloomult on pruun maalähedane, naturaalne ja maandav ning usutakse, et värv loob lõõgastava keskkonna.

Rahulik ja turvaline

Kata kõik ühe sügava tooniga

Juba mõnda aega on populaarne olnud katta ruumis kõik - maast laeni ja ka mööbliesemed - ühe tooniga. Sügavpruun on selleks suurepärane ja ilmekas värv, kuna loob interjööri, mis on ideaalne puhkamiseks ja lõõgastumiseks. See lahendus sobib hästi näiteks magamistuppa. Lisa juurde kuldseid ja rikkalikke karamellitoone ning saad interjööri, mis tundub ahvatlev ja elegantne.

Kasuta pruuni aktsentvärvina

Pruunide aktsentide kasutuselevõtt on lihtne viis värvitrendiga eksperimenteerida, ilma et see ruumis liialt võimust võtaks. Lisaks on pruun suurepäraselt lihtne värv, millega üldse värvidega „mängimist“ alustada. On üsna tõenäoline, et sul on juba mõned pruunid aktsendid. Võimalik, et sa ei pane neid esemeid isegi igapäevaselt tähele - pruun sulandub sageli valatult ja märkamatult interjööri.