Dopamiinile keskenduv sisekujundusfilosoofia (või stiil) läheneb entusiastlikult värvidele ja sisekujundusele. Eesmärgiks on stimuleerida aju naudinguhormooni – dopamiini.

See värvikas meetod võtab arvesse mustreid, tekstuure, valgustust ja ruumilist paigutust, et luua emotsionaalselt kõige köitvam ja rahuldust pakkuvam ruum. Interjööri loomiseks ei ole kindlat struktuuri ja peamine on hoopis tunnetada - lasta rõõmul sulatada oma loomingulised takistused ja vaadata, kuhu instinktid sind viivad.