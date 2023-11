FOTOD | Itaalia hõnguga maja Telliskivis innustab ilu nautima. Maagia on detailides!

„Oleme siin proovinud kasutada neid materjale, millega Bekkeris juba alustasime. Saime seal tugeva restaureerimiskogemuse ning tahtsime selle kaasa võtta,“ räägib Kont. Nimelt taaselustas Creativestate eelmise aasta lõpus lummava hilisjuugendlikus stiilis Bekkeri villa Kopli poolsaarel.

Jääme esimese korruse trepimademel seisma.

Julgelt terrakotakarva koridoris on seinal kaunis Krete Erlenheini maal Lindast (ülemise korruse koridoris tervitab meid Kalevipoeg). Ootamatu detail tekitab tunde, et tegu on rohkemaga kui pelgalt koridor. „Tahtsime majja tuua kerget Itaalia hõngu: näidata, et ilu ei tasu karta, vaid nautida. Läbi Triinu (sisearhitekt Triin Villemsaar - toim.) on see meieni ka kaunilt jõudnud. Keskkond, mis meie ümber on, võiks viimse detailini kaunis olla,“ seletab Rain, endal sära silmis.

Elavate liigutustega juhib ta mu tähelepanu maalilt aknast paistvale vaatele.

„Oleme palju tähelepanu pööranud detailidele. Kõik need pisikesed nüansid kokku tekitavad tunde ja emotsiooni. Eriti hästi ärkab maja ja see vaade ellu, kui välis- ja maalivalgustus tööle hakkavad. Näiteks siit vaadates loovad arhitektuur, interjöör ja maastikuarhitektuur tervikliku hetke. Ja see annab juurde; ülendab sind. Kui lähed siit eeskojast läbi, tekib kohe parem tunne - saad kodust mõnusa emotsiooniga lahkuda,“ seletab ta.

KAUSS arhitektide loodud maja siseseinu katab valdavalt lubikrohv. Maja koridorile viimast lihvi andvast töömehest möödudes toob Rain välja, et kasutavad oma projektides viimistluses nii mõnigi kord meisterlikke dekoraatoreid, mitte maalreid. „Nende oskused ja pühendumus on teise tasemega,“ rõhutab ta.

Korterist korterisse jalutades toob Rain järjest välja detaile, mis ilmekalt iseloomustavad nende pühendumust: rosetita ukselingid, magnetlukud siseustel (et öösel ei oleks äratavat klõpsu), keskkonnasõbralikud materjalid, võimalus maksimaalselt looduslikku valgust tuppa tuua.